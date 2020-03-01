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Карло Анчелотти: «Хотел бы, чтобы «Эвертон» боролся за чемпионство с «Ливерпулем» и «Ман Сити»

18:39
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти считает, что его команда способна бороться с топ-клубами АПЛ. Он выразил желание, чтоб клуб из Ливерпуля эффективнее действовал в атаке и не ошибался в защите.

— Мы должны бороться с топ-клубами АПЛ, — приводит слова специалиста Sky Sports. — Раньше нам это не удавалось, но необходимо приложить усилия. Следует перестать совершать элементарные ошибки. Нам необходимо играть в совершенный футбол. Нужно эффективно действовать в атаке и не ошибаться в защите.

Я бы хотел, чтобы «Эвертон» боролся за первое место с «Ливерпулем» и «Ман Сити». Еврокубки является захватывающими турнирами. Хочу, чтобы «Эвертон» при мне там выступал.

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