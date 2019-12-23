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Карло Анчелотти: «Хочу принести успех в «Эвертон»

01:03
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от нового клуба. Ранее он работал с «Наполи».

— Я очень рад быть здесь, в одном из лучших клубов Англии, — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «ирисок». — Мне очень нравится команда. Это клуб с большими амбициями, с большой историей. Я здесь, чтобы улучшить результаты, постараюсь сделать все возможное.

Болельщикам хочу пожелать, чтобы оставались с командой, как они всегда это делают, потому что для игроков очень важна поддержка. Я мечтаю принести успех в этот клуб.

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