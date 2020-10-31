Карло Анчелотти: «Доволен игрой Кина в «ПСЖ», он вернется в «Эвертон» сильнее»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего команды, Мойзе Кина в «ПСЖ» на правах аренды.

— Я еще не общался с Мойзе, но видел, как он забил 4 гола в 2 последних матчах, — приводит Football Italia слова Анчелотти. — Это хорошо и для него, и для «ПСЖ», и для нас. Мы отправили Кина в аренды, чтобы он смог больше играть. Он уже показал свои качества и вернется к нам в следующем сезоне сильнее.

Кин присоединился к «ПСЖ» в начале октября этого года, на его счету 4 гола в 4 матчах за парижан.