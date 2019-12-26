Карло Анчелотти: «Бернли» сыграл очень мощно, но мы заслужили победу»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0). Для итальянского специалиста это первая игра в качестве главного тренера клуба.

— Для меня это был действительно особенный момент, — цитирует Анчелотти BBC Sport — . Я увидел хорошее выступление и хороший результат. Сегодня был идеальный день. Я счастлив, потому что нам нужны очки, чтобы подняться в таблице. Это была сложная игра, потому что «Бернли» сыграл очень мощно, но мы заслужили победу.

— Мы пытались играть в три защитника, чтобы поставить больше игроков между линиями, некоторые ситуации были хорошими для нас, а другие надо улучшить. Это нормально, я не хотел многое менять для игроков. Я видел хорошие вещи. «Эвертон» — это семья, и у нас фантастические возможности.