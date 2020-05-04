Кариус разорвал контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль»

Вратарь Лорис Кариус сообщил о разрыве контракта с «Бешикташем». Ранее голкипер подавал жалобу в ФИФА на стамбульский клуб из-за невыплаты зарплаты за четыре месяца.

«Сегодня я разорвал контракт с «Бешикташем». Жаль, что все закончилось именно так, но вы должны знать, что я сделал все, чтобы исправить ситуацию, — написал Кариус в Instagram. — Я терпел несколько месяцев и из раза в раз обращался к руководству. Похожее уже происходило в прошлом году.

К сожалению, они не пытались решать ситуацию и даже отклонили мое предложение о помощи — я был готов пойти на сокращение зарплаты.

Мне важно сказаать, что я действительно получил большое удовольствие от игры за клуб. «Бешикташ» может гордиться своими страстными фанатами. Вы всегда поддерживали меня в хорошие и плохие времена, я всегда буду вас помнить".

Кариус защищал цвета «Бешикташа» с 2018 года на правах аренды. Голкипер принадлежит «Ливерпулю» и должен присоединиться к команде летом. По сообщению британских СМИ, в клубе не рассчитывают на Кариуса и продадут его этим летом.