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Сегодня, 16:48

Кариус рассчитывает покинуть «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент

«Ливерпуль» готов расстаться с вратарем Лорисом Кариусом в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Контракт 28-летнего немца с английской командой истекает летом, однако он рассчитывает найти новую команду уже зимой. Тренерский штаб «красных» не рассчитывает на Кариуса.

В последний раз Кариус выходил на поле в официальном матче еще в феврале прошлого года, когда выступал за «Унион» на правах аренды.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
2-й тайм

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
ФК Ливерпуль
Лорис Кариус
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 21 17 2 2 53-13 53
2
 Челси 21 12 7 2 45-16 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
13
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 - : -
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 - : -
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 - : -
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 - : -
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 - : -
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
16.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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Арсенал

 10 1 4
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