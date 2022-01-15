Кариус рассчитывает покинуть «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно

«Ливерпуль» готов расстаться с вратарем Лорисом Кариусом в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Контракт 28-летнего немца с английской командой истекает летом, однако он рассчитывает найти новую команду уже зимой. Тренерский штаб «красных» не рассчитывает на Кариуса.

В последний раз Кариус выходил на поле в официальном матче еще в феврале прошлого года, когда выступал за «Унион» на правах аренды.