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Кариус летом вернется в «Ливерпуль»

18:52
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Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус, арендованный у «Ливерпуля», вернется в английский клуб, сообщает Liverpool Echo.

Главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин подтвердил, что 26-летний немец вернется в Англию летом.

Кариус выступает за «Бешикташ» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча в чемпионате Турции, в которых он пропустил 26 голов и 6 раз отыграл на ноль. В январе во время 1/8 финала Кубка Турции Кариуса освистали собственные болельщики.

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