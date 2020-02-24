Кариус летом вернется в «Ливерпуль»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус, арендованный у «Ливерпуля», вернется в английский клуб, сообщает Liverpool Echo.

Главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин подтвердил, что 26-летний немец вернется в Англию летом.

Кариус выступает за «Бешикташ» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча в чемпионате Турции, в которых он пропустил 26 голов и 6 раз отыграл на ноль. В январе во время 1/8 финала Кубка Турции Кариуса освистали собственные болельщики.