«Кардиффу» могут запретить совершать трансферы

ФИФА может наложить на «Кардифф» наказание в виде запрета на переходы игроков в течение трех трансферных окон, информирует Sky Sports. Это может произойти, если клуб не выплатит шесть миллионов евро «Нанту» за трансфер погибшего нападающего Эмилиано Салы.

28-летний Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в январе этого года, однако его самолет потерпел крушение по пути из Франции в Англию, и футболист погиб.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро, однако «Кардифф» отказывался платить эти деньги, поскольку на момент гибели Сала еще не стал их игроком. ФИФА обязала заплатить первый предусмотренный контрактом транш в размере 6 миллионов евро.