"Кардифф" всухую обыграл "Борнмут", Рид оформил дубль

"Кардифф" на своем поле одолел "Борнмут" со счетом 2:0.

Оба гола оказались на счету Бобби Рида.

После этой победы "Кардифф" набрал 22 очка в 25 матчах. Валлийская команда идет на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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25-й тур

"Кардифф Сити" - "Борнмут" - 2:0 (1:0)

Голы: Рид, 5 - с пенальти (1:0). Рид, 46 (2:0).

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Гюннарссон, Раллс, Патерсон, Рид (Бакуна, 86), Мерфи (Хойлетт, 69), Ньясс (Зохоре, 83).

"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн, Аке, Кук, Гослинг (Лерма, 69), Сермен, Станислас (Айб, 62), Кинг, Фрэйзер, Соланке (Муссе, 62).

Предупреждения: Бамба, 50. Клайн, 50. Смит, 75.

Судья: Мосс (Англия).

2 февраля. Кардифф. Стадион Cardiff City Stadium.