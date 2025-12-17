«Челси» на выезде обыграл «Кардифф» в Кубке лиги
«Челси» выиграл у «Кардифф Сити» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:1. Игра прошла на стадионе в Кардиффе.
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий лондонской команды Алехандро Гарначо открыл счет. На 75-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу полузащитника Давида Тернбулла. Победный гол в концовке забил бразильский форвард «синих» Педру Нету. Уже в добавленное время Гарначо оформил дубль и установил окончательный счет.
Соперник «Челси» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. В других четвертьфиналах сыграют «Манчестер Сити» — «Брентфорд» (17 декабря), «Ньюкасл» — «Фулхэм» (17 декабря) и «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (23 декабря).
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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