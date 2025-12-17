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17 декабря 2025, 00:56

«Челси» на выезде обыграл «Кардифф» в Кубке лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Алехандро Гарначо (справа) в борьбе за мяч.
Фото Reuters

«Челси» выиграл у «Кардифф Сити» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:1. Игра прошла на стадионе в Кардиффе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий лондонской команды Алехандро Гарначо открыл счет. На 75-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу полузащитника Давида Тернбулла. Победный гол в концовке забил бразильский форвард «синих» Педру Нету. Уже в добавленное время Гарначо оформил дубль и установил окончательный счет.

Соперник «Челси» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. В других четвертьфиналах сыграют «Манчестер Сити» — «Брентфорд» (17 декабря), «Ньюкасл» — «Фулхэм» (17 декабря) и «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (23 декабря).

Кубок английской лиги. 1/4 финала.
16 декабря 2025, 23:00. Кардифф Сити (Кардифф)
Кардифф Сити
1:3
Челси
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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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