«Челси» на выезде обыграл «Кардифф» в Кубке лиги

«Челси» выиграл у «Кардифф Сити» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:1. Игра прошла на стадионе в Кардиффе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий лондонской команды Алехандро Гарначо открыл счет. На 75-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу полузащитника Давида Тернбулла. Победный гол в концовке забил бразильский форвард «синих» Педру Нету. Уже в добавленное время Гарначо оформил дубль и установил окончательный счет.

Соперник «Челси» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. В других четвертьфиналах сыграют «Манчестер Сити» — «Брентфорд» (17 декабря), «Ньюкасл» — «Фулхэм» (17 декабря) и «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (23 декабря).