«Кардифф» «разочарован» тем, что ФИФА обязала выплатить деньги «Нанту» за погибшего Салу

«Кардифф» выразил разочарование решением ФИФА обязать клуб выплатить 6 миллионов евро «Нанту» в качестве первого транша за трансфер нападающего Эмилиано Салы. 28-летний Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в январе этого года, однако его самолет потерпел крушение по пути из Франции в Англию, и футболист погиб.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро, однако «Кардифф» отказывался платить эти деньги, поскольку на момент гибели Сала еще не стал их игроком. ФИФА обязала заплатить первый предусмотренный контрактом транш в размере 6 миллионов евро.

— Мы крайне разочарованы этим решением, — говорится в заявлении «Кардиффа». — Считаем, что ФИФА основало свое решение лишь на небольшой детали из общего контекста, не принимая во внимание весь пакет документов. Есть явные признаки того, что соглашение следует считать недействительным, поскольку не все его условия были соблюдены.