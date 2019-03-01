"Кардифф": предложение об организации полета Салы было отклонено

"Кардифф" заявил, что занимался коммерческим полетом погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, однако предложение о его организации было отклонено.

Ранее футбольный агент Вилли Маккэй, нанявший частный самолет для перелета футболиста, заявил, что его вместе с сыном Марком превратили в козлов отпущения в связи с гибелью Салы.

Напомним, Марк Маккэй занимался самой сделкой по трансферу аргентинца из "Нанта" в английский клуб. 21 января 28-летний аргентинец разбился на частном самолете, который упал в Ла Манш, когда летел из Нанта в Кардифф.

– Наш клуб занимался организацией коммерческого полета Салы, пока предложение не было отклонено в связи с определенными договорённостями, – приводит заявление BBC. – Повлиять на них "Кардифф" никак не мог.

Клуб очень волнует информация о том, что полет был незаконным. Очевидно, что многие детали ужасной трагедии еще предстоит выяснить.