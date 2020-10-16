«Кардифф» лидирует в борьбе за форварда «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Харри Уилсон может продолжить карьеру в «Кардиффе», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 23-летний валлиец отправится в аренду до конца сезона-2020/21. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Суонси».

Уилсон провел за «Ливерпуль» 1 матч в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. В прошлом сезоне валлиец выступал за «Борнмут» на правах аренды.