Каранка возглавил «Бирмингем»

Бывший защитник «Реала» Айтор Каранка стал главным тренером «Бирмингема», сообщает сайт клуба.

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Blues are delighted to announce that @Karanka has been appointed as our Head Coach. — Birmingham City FC (@BCFC) July 31, 2020

46-летний испанец сменит на этом посту своего соотечественника Пепа Клотета.

В роли Каранка с 2008 по 2010 год руководил молодежной сборной Испании (U16), с 2013 по 2017 — «Мидлсбро», с 2018 по 2019 — «Ноттингем Форест». Также он ассистировал Жозе Моуринью в «Реале» c 2010 по 2013 год.

«Бирмингем» завершил сезон-2019/20 на 20-м месте в чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе.