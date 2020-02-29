Капитан «Уотфорда» Трой Дини прокомментировал разгром «Ливерпуля» в матче 28-го тура чемпионата Англии (3:0). «Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «красных».

— Наше лучшее выступление за очень долгий срок, — цитирует BBC Дини. — За последние несколько недель нам не везло. Сегодня каждый игрок был классным. У них сильный состав, они собираются выигрывать не только чемпионат, но и другие трофеи, но мы думаем о себе, а не о «Ливерпуле».

Мы реалисты, мы понимаем, что технически мы не так хороши, как они. Мы знаем, в каком положении мы находимся и просто делаем то, что должны. Изо дня в день. Сегодня был наш день.