Капитан «Уотфорда» назвал слабое звено в обороне «Ливерпуля»

Капитан «Уотфорда» Трой Дини после победы в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:0) рассказал о тактике «шмелей» на эту встречу. «Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «красных».

— Ван Дейк — первоклассный игрок. На мой взгляд, он входит в пятерку лучших защитников мира, — цитирует Дини Sky Sports. — Он высокий, быстрый и сильный — сложно что-то придумать против него.

Я не хочу проявить неуважение и сказать, что Ловрен является более слабым защитником, но я знал, что с ним справится шансов больше. Так и случилось в моменте с первым голом. Он пытался перебороть меня при вбросе аута, а я сделал так, чтобы мяч перескочил через нас, и мы забили гол. Он пытался перебороть меня вместо того, чтобы следить за мячом.