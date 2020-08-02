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Капитан «Уотфорда» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

14:17
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Нападающий «Уотфорда» Трой Дини может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Goal.com со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» хотят арендовать 32-летнего англичанина. Сообщается, что «Уотфорд» хочет продать игрока, чей контракт истекает в конце следующего сезона.

В сезоне-2019/20 Дини провел за «Уотфорд» 27 матчей, на счету капитана команды 10 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

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