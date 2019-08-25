Капитан сборной Уэльса перешел в «Бристоль Сити»

Капитан сборной Уэльса Эшли Уильямс подписал контракт с «Бристоль Сити», который выступает во втором дивизионе чемпионата Англии. Соглашение, как сообщает официальный сайт клуба, рассчитано на четыре месяца и может быть продлено.

35-летний Уильямс достался «Бристолю» бесплатно, он был свободным агентом после окончания срока контракта с «Эвертоном». Значительную часть карьеры Уильямс провел в «Суонси», где играл с 2008 по 2016 год. В прошлом сезоне он был арендован «Стоук Сити».