Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр рассказал о своем отношении к чемпионской гонке в Англии

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр рассказал о своем отношении к чемпионской гонке в чемпионате Англии.

«Мы сейчас не обсуждаем таблицу. Для нас важнее рост команды. Два года назад никто не поверил бы, если бы сказали, что мы способны бороться за первое место. Мы верим, что способны на это. От «МЮ» всегда ожидают трофеев. Нужно становиться лучше после каждой тренировки, каждой игры. Приятно лидировать, но впереди еще долгая дорога, и нам нужно убедиться, что мы останемся наверху в таблице», — цитирует пресс-служба «Манчестер Юнайтед» Магуайра.

«Манчестер Юнайтед» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после 19 туров.