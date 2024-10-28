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Сегодня, 16:12

Фернандеш: «Надеюсь, вы, болельщики, сможете сохранить в памяти то хорошее, что тен Хаг сделал для «МЮ»

Алина Савинова
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш опубликовал в социальных сетях пост после увольнения главного тренера команды Эрика тен Хага.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об отставке 54-летнего специалиста. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен нидерландец Руд ван Нистелрой, который с лета входит в штаб тен Хага.

«Спасибо за все, тренер! Я ценю ваше доверие и моменты, которые мы разделили вместе. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Фернандеш.

Также футболист обратился к болельщикам «красных дьяволов».

«Даже зная, что последний период был не очень удачным для всех нас, я надеюсь, что вы, болельщики, сможете сохранить в памяти то хорошее, что тренер сделал для нашего клуба!» — добавил он.

«Манчестер Юнайтед» с 11 очками занимает 14-е место в чемпионате Англии и идет 21-м в таблице общего этапа Лиги Европы.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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36 тур
37 тур
38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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