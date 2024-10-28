Фернандеш: «Надеюсь, вы, болельщики, сможете сохранить в памяти то хорошее, что тен Хаг сделал для «МЮ»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш опубликовал в социальных сетях пост после увольнения главного тренера команды Эрика тен Хага.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об отставке 54-летнего специалиста. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен нидерландец Руд ван Нистелрой, который с лета входит в штаб тен Хага.

«Спасибо за все, тренер! Я ценю ваше доверие и моменты, которые мы разделили вместе. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Фернандеш.

Также футболист обратился к болельщикам «красных дьяволов».

«Даже зная, что последний период был не очень удачным для всех нас, я надеюсь, что вы, болельщики, сможете сохранить в памяти то хорошее, что тренер сделал для нашего клуба!» — добавил он.

«Манчестер Юнайтед» с 11 очками занимает 14-е место в чемпионате Англии и идет 21-м в таблице общего этапа Лиги Европы.