Капитан «Эвертона» Коулман завершит карьеру после 17 лет в клубе
Защитник «Эвертона» Шеймус Коулман объявил, что завершит карьеру этим летом. Он может остаться в клубе в качестве тренера.
«Очевидно, после такого важного решения я хочу провести лето, сосредоточившись на том, что ждет меня и мою семью. Вы все знаете о моей любви к «Эвертону», и я также очень люблю Ирландию.
Клуб был невероятно добр ко мне. Они предложили мне возможность остаться в клубе. Думаю, что, поскольку это такое важное решение относительно моего будущего, я собираюсь взять хороший, длительный отпуск и оглянуться назад на то, что было удивительным временем в качестве футболиста «Эвертона», — приводит официальный сайт клуба слова Коулмана.
Коулман в 2009 году перешел в «Эвертон» из «Слайго Роверс». За «ирисок» он провел 433 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 29 голевых передач.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -