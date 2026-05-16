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Капитан «Эвертона» Коулман завершит карьеру после 17 лет в клубе

Евгений Козинов
Корреспондент
Шеймус Коулман.
Фото Reuters

Защитник «Эвертона» Шеймус Коулман объявил, что завершит карьеру этим летом. Он может остаться в клубе в качестве тренера.

«Очевидно, после такого важного решения я хочу провести лето, сосредоточившись на том, что ждет меня и мою семью. Вы все знаете о моей любви к «Эвертону», и я также очень люблю Ирландию.

Клуб был невероятно добр ко мне. Они предложили мне возможность остаться в клубе. Думаю, что, поскольку это такое важное решение относительно моего будущего, я собираюсь взять хороший, длительный отпуск и оглянуться назад на то, что было удивительным временем в качестве футболиста «Эвертона», — приводит официальный сайт клуба слова Коулмана.

Коулман в 2009 году перешел в «Эвертон» из «Слайго Роверс». За «ирисок» он провел 433 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 29 голевых передач.

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Шеймус Коулман
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