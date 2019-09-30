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Капитан «Дерби» пропустит 15 месяцев после ДТП, которое спровоцировали его нетрезвые одноклубники

16:15
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Капитан «Дерби Каунти» Ричард Кио выбыл до декабря 2020 года. 33-летний ирландец получил серьезные травмы связок обоих коленей, попав в ДТП, сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел ночью 24 сентября, когда Кио ехал обратно с двумя партнерами по команде: полузащитником Мэйсоном Беннеттом и нападающим Томом Лоуренсом. Их обвиняют в вождении в нетрезвом виде. В заявлении «Дерби» говорится, что авария произошла после клубного ужина.

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