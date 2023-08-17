Капитан «Челси» Джеймс рискует пропустить несколько месяцев из-за травмы бедра

Защитник «Челси» Рис Джеймс может выбыть на несколько месяцев из-за травмы бедра, сообщает Evening Standard.

По данным источника, капитан «синих» ждет результатов медицинского обследования.

Джеймс отыграл 76 минут и был заменен в матче с «Ливерпулем» (1:1) в 1-м туре АПЛ.

В прошлом сезоне 23-летний англичанин провел за «Челси» 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.