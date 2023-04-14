Капитан «Брентфорда» Янссон летом перейдет в «Мальме»

Защитник и капитан «Брентфорда» Понтус Янссон летом перейдет в «Мальме», сообщает пресс-служба английского клуба.

32-летний спортсмен уйдет из «Брентфорда» в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Шведский защитник перешел в английский клуб летом 2019 года из «Лидса». Он помог команде вернуться в АПЛ из чемпионшипа по итогам сезона-2020/21. За 4 года Янссон сыграл за «Брентфорд» 115 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Защитник является воспитанником «Мальме». Он играл за основную команду с 2009 по 2014 года. С «Мальме» Янссон дважды выиграл чемпионат Швеции и один раз Суперкубок страны.