Капитан «Блэкберна» Беннетт заразился коронавирусом

Полузащитник «Блэкберна», капитан команды Эллиотт Беннетт сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

#Rovers can confirm that @Ebenno88 has tested positive for COVID-19 following the latest round of @EFL tests.https://t.co/gA9YgJhe6l — Blackburn Rovers (@Rovers) May 28, 2020

Сообщается, что тест был проведен 25 мая. Первое тестирование 22 мая не показало наличия вируса. Спортсмен был помещен на изоляцию. Болезнь у него проходит бессимптомно. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились два игрока «Фулхэма», клуб не раскрывает их личность.

Все турниры в Англии были прерваны из-за пандемии коронавируса. Дата их возобновления пока не определена.