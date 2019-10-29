Капитан «Астон Виллы» получил травму

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:3) повредил икроножную мышцу. Он выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает The Telegraph.

В текущем сезоне Грилиш провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

По информации английских СМИ, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт собирался вызвать Грилиша в национальную команду на матчи квалификации Евро-2020 против Черногории (14 ноября) и Косово (17 ноября).

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