Капелло советует Аллегри возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что Массимиллиано Аллегри подошел бы «Баварии». 73-летний специалист также посоветовал итальянцу возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Мне кажется, что Аллегри подошел бы «Баварии», — сказал Капелло в эфире Radio Anch'io Sport. — Хотя я не знаю, насколько в Германии будут рады итальянцу после Анчелотти.

Безусловно, АПЛ будет интересным вариантом для него, там можно добиться успеха. Чемпионат Англии — тот турнир, которая тебя обогащает. На месте Аллегри я бы пошел в «Манчестер Юнайтед».

Последним клубом 52-летнего Аллегри был «Ювентус», который он покинул по окончании прошлого сезона.