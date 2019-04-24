Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона опубликовал очень странное видео. В сториз Инстаграма он запостил ролик с видео, на котором неизвестный мужчина разбивает пенисом лежащее на его животе яйцо. Кто это был, не уточняется.

Пользователи связали странное видео с предстоящим дерби чемпионата Англии между "МЮ" и "Манчестер Сити". По мнению некоторых, Кантона "намекнул", что его бывший клуб раздавит принципиального соперника.

Видеоролик доступен на портале Daily Mail.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити": чемпионат Англии по футболу, премьер-лига, 31-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)