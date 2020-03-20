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Кантона может получить должность в «Манчестер Юнайтед»

14:48
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона может получить должность в структуре клуба, сообщает Mirror. Манкунианцы собираются предложить французу роль посла или представителя, в этой же должности трудится другая легенда клуба Брайан Робсон. С помощью этого шага руководство клуба надеется смягчить отношения с болельщиками.

Кантона провел в «Манчестер Юнайтед» пять лет, за которые становился четыре раза чемпионом Англии. Также в его активе два Кубка страны. В 179 матчах он забил 81 гол и сделал 61 результативную передачу.

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