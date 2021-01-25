Кантона и его кунг-фу: 26 лет назад капитан «МЮ» нанес болельщику легендарный удар

Сегодня, 25 января, исполнилось ровно 26 лет знаменитому инциденту с участием экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантона. Во время игры чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» француз регулярно подвергался атакам со стороны соперников. В середине второго тайма он не выдержал, ударил защитника соперников Ричарда Шоу и был удален с поля.

Покидая стадион, он услышал, как один из болельщиков, 20-летний Мэттью Симмонс, оскорбил его и сказал «валить в свою Францию». В ответ на это Кантона прыгнул и ударил обидчика в грудь ногой в стиле кунг-фу.

«Patear a un fascista no es algo que se saboree todos los d?as», dijo el franc?s. Hab?a recibido insultos xen?fobos. Cuando la prensa indag? sobre el historial del hooligan descubri? que se autodefin?a como racista y apoyaba partidos de extrema derecha pic.twitter.com/YotKlL9Ojz — VarskySports (@VarskySports) January 25, 2021

По итогам разбирательств Кантона был приговорен к 120 часам исправительных работ, дисквалифицирован в чемпионате Англии до октября, а также получил штраф в 10 тысяч фунтов.