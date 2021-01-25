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Кантона и его кунг-фу: 26 лет назад капитан «МЮ» нанес болельщику легендарный удар

20:32
Удар Эрика Кантона. Фото Twitter
Удар Эрика Кантона. Фото Twitter
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Сегодня, 25 января, исполнилось ровно 26 лет знаменитому инциденту с участием экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантона. Во время игры чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» француз регулярно подвергался атакам со стороны соперников. В середине второго тайма он не выдержал, ударил защитника соперников Ричарда Шоу и был удален с поля.

Покидая стадион, он услышал, как один из болельщиков, 20-летний Мэттью Симмонс, оскорбил его и сказал «валить в свою Францию». В ответ на это Кантона прыгнул и ударил обидчика в грудь ногой в стиле кунг-фу.

По итогам разбирательств Кантона был приговорен к 120 часам исправительных работ, дисквалифицирован в чемпионате Англии до октября, а также получил штраф в 10 тысяч фунтов.

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