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Канте выбыл на 2-3 недели и пропустит первый матч с «Баварией»

10:46
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте выбыл на длительный срок, сообщает The Times.

По сведениям источника, 28-летний француз выбыл на 2-3 недели и пропустит не менее пяти матчей из-за травмы паха, полученной во встрече 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Хавбек пропустит матчи против «Тоттенхэма» (22 февраля), «Баварии» (25 февраля) и «Ливерпуля» (3 марта).

В текущем сезоне Канте провел 21 матч во всех турнирах и забил три гола.

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