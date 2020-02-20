Канте выбыл на 2-3 недели и пропустит первый матч с «Баварией»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте выбыл на длительный срок, сообщает The Times.

По сведениям источника, 28-летний француз выбыл на 2-3 недели и пропустит не менее пяти матчей из-за травмы паха, полученной во встрече 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Хавбек пропустит матчи против «Тоттенхэма» (22 февраля), «Баварии» (25 февраля) и «Ливерпуля» (3 марта).

В текущем сезоне Канте провел 21 матч во всех турнирах и забил три гола.