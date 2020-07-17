Канте пропустит полуфинал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что полузащитник команды, Н'Голо Канте пропустит матч 1/2 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

— С составом все в порядке, но Канте пропустит матч, — приводит пресс-служба «синих» слова Лэмпарда. — Он все еще не поправился, так что пока не может играть. Помимо этого, у нас есть еще несколько игроков с микроповреждениями. Мы следим за их состоянием и через сутки решим, кто из них готов принять участие в матче.

В сезоне-2019/20 Канте провел за «Челси» 27 матчей и забил 3 мяча. 29-летний француз пропустил три последних игры «синих» из-за травмы.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится в воскресенье, 19 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени.