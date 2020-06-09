Канте приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте принял решение участвовать в командных тренировках, сообщает The Telegraph.

Вчера и сегодня француз принял участие в полноценных контактных тренировках в общей группе. Отсутствие давления со стороны «Челси» повлияло на позицию Канте, он согласился с тем, что возвращение к игре не принесет вреда его здоровью.

«Челси» готовился к тому, что сезон придется завершать без Канте, однако в конце мая француз начал индивидуальные тренировки на базе в Кобхэме, а теперь присоединился к товарищам по команде.