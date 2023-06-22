Канте: «Благодарю великую и замечательную семью «Челси», пришло время открыть новую главу»

Полузащитник Н'Голо Канте опубликовал пост благодарности после перехода из «Челси» в «Аль-Иттихад».

«Прощай, «Челси»! Пришло время открыть новую главу в моей карьере. Но сначала для меня очень важно поблагодарить великую и замечательную семью «Челси». Болельщики, игроки, директора, тренеры, медицинский персонал — все, кто поддерживал меня на протяжении последних семи сезонов в этом легендарном клубе! Так много приятных воспоминаний, великих побед и титулов, завоеванных вместе. Благодарю вас от всего сердца, я никогда вас не забуду. Конечно, это еще не все. Спасибо моей семье и друзьям, которые поддерживали меня и в плохие, и в хорошие времена. Не могу не поблагодарить моего агента, который давал мне огромную поддержку с самого начала и который является огромной частью моего успеха», — написал Канте в социальной сети.

21 июня «Аль-Иттихад» объявил о переходе 32-летнего француза.

Канте с 2016 года выступал за «Челси». В минувшем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за травм.