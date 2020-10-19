Канте не намерен покидать «Челси», несмотря на интерес «Реала» и «Интера»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не намерен покидать клуб, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, 29-летний француз хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес о стороны «Реала» и «Интера».

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу друга, что может повлиять на настрой француза при выборе места дальнейшей карьеры.

В текущем сезоне Канте провел 6 матчей, в которых отметился голевой передачей.