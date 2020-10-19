Канте не намерен покидать «Челси», несмотря на интерес «Реала» и «Интера»
08:27
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не намерен покидать клуб, сообщает Daily Star.
По сведениям источника, 29-летний француз хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес о стороны «Реала» и «Интера».
Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу друга, что может повлиять на настрой француза при выборе места дальнейшей карьеры.
В текущем сезоне Канте провел 6 матчей, в которых отметился голевой передачей.
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