Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Канте не намерен покидать «Челси», несмотря на интерес «Реала» и «Интера»

08:27
Теги:

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не намерен покидать клуб, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, 29-летний француз хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес о стороны «Реала» и «Интера».

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу друга, что может повлиять на настрой француза при выборе места дальнейшей карьеры.

В текущем сезоне Канте провел 6 матчей, в которых отметился голевой передачей.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир