Канте назвал игрока, который произвел на него наибольшее впечатление

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте признался, что его впечатлила игра экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо. Ему нравились его движения и техника.

— Игрок, который произвел на меня наибольшее впечатление? Роналдо, бразилец, — цитирует пресс-служба ФФФ Канте. — Смотрел на DVD его голы. Мне нравились его движения, его техника, его непринужденность. Он игрок, которого я очень ценил вместе с Марадоной.