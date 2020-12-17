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Канте назвал игрока, который произвел на него наибольшее впечатление

06:12
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Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте признался, что его впечатлила игра экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо. Ему нравились его движения и техника.

— Игрок, который произвел на меня наибольшее впечатление? Роналдо, бразилец, — цитирует пресс-служба ФФФ Канте. — Смотрел на DVD его голы. Мне нравились его движения, его техника, его непринужденность. Он игрок, которого я очень ценил вместе с Марадоной.

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