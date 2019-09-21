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Канте может сыграть с «Ливерпулем»

13:17
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что полузащитник Н'Голо Канте сможет сыграть с «Ливерпулем» в ближайшем матче. Француз не играл с 19 августа из-за проблем с голеностопом.

— Канте может придать нам сильный импульс, — цитирует AFP Лэмпарда. — Мы все знаем, насколько он важен для команды со всеми своими качествами, которые приносит в игру. Вопрос только в том, как он себя будет чувствовать, потому что у него был длинный перерыв. Он же еще пропустил предсезонную подготовку. Это неестественно, когда футболист играет без тренировок.

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