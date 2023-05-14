Канте может пропустить остаток сезона

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что хавбек команды Н'Голо Канте может пропустить остаток сезона из-за травмы.

«Мы потеряли Канте во время вчерашней тренировки. У него появились болезненные ощущения в паховой области. По предварительным прогнозам, он выбыл на пару недель. Все понимают, что это означает», — приводит слова Лэмпарда Talksport.

32-летний француз пропустил большую часть сезона из-за травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне он сыграл всего 9 матчей за «Челси» в АПЛ, отдав одну результативную передачи.