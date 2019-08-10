Канте может не сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил, что полузащитник Н'Голо Канте может не сыграть в матче 1-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". Игра состоится в воскресенье, 11 августа, и начнется в 18.30 по московскому времени.

– Канте здоров, однако готов ли он играть – я буду решать непосредственно перед матчем, – цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. – Все остальные в форме. Есть и те, кто в отличной форме. Виллиан работает на своим состоянием, и возможно, матч для него состоится слишком рано. Возможно, то же относится и к Рюдигеру, однако он тренировался с нами вот уже несколько дней. До воскресенья мне предстоит определиться. Знаю состав, которым мы располагаем, и хорошо понимаю, куда мы движемся. Мы хорошо тренировались, так что всё в порядке.

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