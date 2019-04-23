Канте избежал серьезной травмы, Хадсон-Одои повредил ахилл

Помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Джанфранко Дзола​ на пресс-конференции после ничьей с "Бернли" в 35-м туре чемпионата Англии (2:2) рассказал о ситуации с игроками, получившими травмы. Н'Голо Канте и Каллум Хадсон-Одои были заменены из-за повреждений.

– Н’Голо получил ушиб ребер после неудачного падения на ногу игроку соперника, – цитирует пресс-служба клуба Дзолу. – У него было затруднено дыхание, но он будет в порядке

У Каллума травма ахиллова сухожилия, степень серьезности которой я пока не знаю. Он пройдет углубленное медобследование, но на данный момент все выглядит не слишком хорошо.