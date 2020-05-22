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Канте готов пропустить остаток сезона, даже если чемпионат Англии возобновится

19:53
Н&#039;Голо Канте. Фото AFP
Н&#039;Голо Канте. Фото AFP
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте готов пропустить оставшуюся часть сезона, даже если чемпионат Англии будет возобновлен. Игрок опасается заразиться коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Француз прибыл на базу клуба с остальными игроками, после того как АПЛ разрешила командам тренироваться в небольших группах.

Однако после этого Канте принял решение отложить полноценное возвращение после самоизоляции. Пока он будет поддерживать форму в домашних условиях.

В 2018 году брат футболиста скончался от сердечного приступа, а за несколько месяцев до этого сам игрок потерял сознание на тренировке.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард полностью поддерживает Канте и не будет форсировать возобновление тренировок в полном составе, пока пандемия продолжается.

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