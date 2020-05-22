Канте готов пропустить остаток сезона, даже если чемпионат Англии возобновится

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте готов пропустить оставшуюся часть сезона, даже если чемпионат Англии будет возобновлен. Игрок опасается заразиться коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Француз прибыл на базу клуба с остальными игроками, после того как АПЛ разрешила командам тренироваться в небольших группах.

Однако после этого Канте принял решение отложить полноценное возвращение после самоизоляции. Пока он будет поддерживать форму в домашних условиях.

В 2018 году брат футболиста скончался от сердечного приступа, а за несколько месяцев до этого сам игрок потерял сознание на тренировке.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард полностью поддерживает Канте и не будет форсировать возобновление тренировок в полном составе, пока пандемия продолжается.