Канте будет тренироваться дома из-за коронавируса

«Челси» разрешил полузащитнику Н'Голо Канте тренироваться дома в ближайшее будущее. Игрок пропустил командную тренировку в среду из-за личных опасений по поводу Covid-19, сообщает The Telegraph. Француз во вторник сдал отрицательный тест на коронавирус, но у него в истории болезни есть проблемы с сердцем в семье, поэтому он беспокоится о своей личной безопасности и безопасности своей семьи.

Отмечается, что одноклубники поддержали решение 29-летнего Канте.

По данным Worldometer на ночь с 20 на 21 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 057 086 человек. Умерших — 328 194, выздоровевших — 2 001 365.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.