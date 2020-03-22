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Канселу снял милое видео с собаками во время карантина

11:23
Жоау Канселу. Фото sempreinter.com.
Жоау Канселу. Фото sempreinter.com.
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу опубликовал новое видео в Instagram. На нем показано, как португалец проводит время со своими собаками. Сезон в Англии приостановлен из-за коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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