Канселу снял милое видео с собаками во время карантина

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу опубликовал новое видео в Instagram. На нем показано, как португалец проводит время со своими собаками. Сезон в Англии приостановлен из-за коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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