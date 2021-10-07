Каннаваро заявил, что Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч»

Бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро оценил шансы полузащитника «Челси» Жоржиньо выиграть «Золотой мяч».

«Из-за титулов он это заслужил, но будет непросто. Когда я выиграл приз, Месси и Роналду не было», — приводит слова Каннаваро As.

В 2021 году Жоржиньо вместе со сборной Италии стал победителем Евро-2020. В составе «Челси» 29-летний футболист выиграл Лигу чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 5 декабря.