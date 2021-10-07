Каннаваро заявил, что Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч»
Фабио Каннаваро оценил шансы Жоржиньо выиграть «Золотой мяч»
17:50
Бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро оценил шансы полузащитника «Челси» Жоржиньо выиграть «Золотой мяч».
«Из-за титулов он это заслужил, но будет непросто. Когда я выиграл приз, Месси и Роналду не было», — приводит слова Каннаваро As.
В 2021 году Жоржиньо вместе со сборной Италии стал победителем Евро-2020. В составе «Челси» 29-летний футболист выиграл Лигу чемпионов.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 5 декабря.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/10/05/seleccion/1633455805_856177.html?autoplay=1
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