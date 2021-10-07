Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Каннаваро заявил, что Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч»

Фабио Каннаваро оценил шансы Жоржиньо выиграть «Золотой мяч»
17:50
Теги:

Бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро оценил шансы полузащитника «Челси» Жоржиньо выиграть «Золотой мяч».

«Из-за титулов он это заслужил, но будет непросто. Когда я выиграл приз, Месси и Роналду не было», — приводит слова Каннаваро As.

В 2021 году Жоржиньо вместе со сборной Италии стал победителем Евро-2020. В составе «Челси» 29-летний футболист выиграл Лигу чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/10/05/seleccion/1633455805_856177.html?autoplay=1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
0