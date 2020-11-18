Кандидат в президенты «Барселоны» считает, что Хави может стать для клуба Фергюсоном
Один из фаворитов в борьбе за пост президента «Барселоны» Виктор Фонт в очередной раз напомнил о намерении пригласить Хави на пост главного тренера. Экс-капитан каталонцев сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», и по мнению Фонта может стать для «Барсы» аналогом Алекса Фергюсона.
— Несколько лет назад мы решили, что лучший кандидат на то, чтобы построить нашу команду, — Хави, — цитирует Reuters Фонта. — В идеале мы бы хотели, чтобы Хави был главным тренером на протяжении многих лет, как Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед». Мало у кого есть лидерские качества как у него.
У Хави отличные перспективы. Ему 40 лет, он говорил мне, что у него впереди много лет тренерской работы.
Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 лет и 1500 игр.
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