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Канчельскис: «В ближайшие 25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах российских футболистов выступать за клубы АПЛ. По его мнению, россияне не сыграют в чемпионате Англии в ближайшие 20-25 лет.

«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы. Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола. Там играют звезды, там другое понимание футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Сам Канчельскис выступал в четырех клубах АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Он является двукратным чемпионом Англии (1992/93, 1993/94).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-v-blizhajshie-25-let-ni-odin-rossiyanin-ne-smozhet-igrat-v-apl/
Андрей Канчельскис
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
2
 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
3
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
4
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
5
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
6
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
10
 Челси 9 3 3 3 13-9 12
11
 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 9 0 1 8 7-24 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 1 : 2
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 3 : 0
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 1
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 4 : 0
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 2 : 2
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 2 : 2
21.10 22:00
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