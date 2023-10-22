Канчельскис: «В ближайшие 25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах российских футболистов выступать за клубы АПЛ. По его мнению, россияне не сыграют в чемпионате Англии в ближайшие 20-25 лет.

«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы. Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола. Там играют звезды, там другое понимание футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Сам Канчельскис выступал в четырех клубах АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Он является двукратным чемпионом Англии (1992/93, 1993/94).