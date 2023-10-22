Канчельскис: «В ближайшие 25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах российских футболистов выступать за клубы АПЛ. По его мнению, россияне не сыграют в чемпионате Англии в ближайшие 20-25 лет.
«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы. Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола. Там играют звезды, там другое понимание футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.
Сам Канчельскис выступал в четырех клубах АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Он является двукратным чемпионом Англии (1992/93, 1993/94).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18-8
|21
|
3
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
4
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
5
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|
6
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|МЮ
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|
9
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13-9
|12
|
11
|Кр. Пэлас
|9
|3
|3
|3
|7-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|
13
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|
19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|9
|0
|1
|8
|7-24
|1
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|2 : 0
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|1 : 2
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|3 : 0
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|2 : 1
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|4 : 0
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|2 : 2
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|2 : 2
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|1 : 2
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|6
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1