Канчельскис заявил, что «Манчестер Юнайтед» запоздал с увольнением Эрика тен Хага

Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение, что клубу нужно было увольнять с поста главного тренера команды Эрика тен Хага еще после прошлого сезона.

«МЮ» объявил об увольнении 54-летнего нидерландского специалиста в понедельник.

«Странные руководители клуба... Это американцы, что с них взять. Надо было Эрика тен Хага убирать еще в том сезоне, потому что сейчас придет новый тренер, ему надо перестраивать игру команды, — приводит ТАСС слова Канчельскиса. — Опять будет вкладывание больших денег».

Тен Хаг возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В июле он продлил контракт с клубом до 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок английской лиги (2023). В 2023 году «Манчестер Юнайтед» дошел до финала Кубка страны.

«Надо было с ним попрощаться на хорошей ноте, и пришел бы новый тренер, подобрал игроков для себя. Клуб сейчас в большой яме — психологической, игровой», — подчеркнул Канчельскис.

Временно исполнять обязанности главного тренера команды будет Рууд ван Нистелрой. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 11 очков в 9 матчах.