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Сегодня, 15:41

Канчельскис заявил, что «Манчестер Юнайтед» запоздал с увольнением Эрика тен Хага

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Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение, что клубу нужно было увольнять с поста главного тренера команды Эрика тен Хага еще после прошлого сезона.

«МЮ» объявил об увольнении 54-летнего нидерландского специалиста в понедельник.

Эрик тен Хаг и&nbsp;Денис Казанский. Тен Хаг не стал «следующим». Он оказался просто пятым. Колонка Казанского — о том, какой тренер нужен «МЮ»

«Странные руководители клуба... Это американцы, что с них взять. Надо было Эрика тен Хага убирать еще в том сезоне, потому что сейчас придет новый тренер, ему надо перестраивать игру команды, — приводит ТАСС слова Канчельскиса. — Опять будет вкладывание больших денег».

Тен Хаг возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В июле он продлил контракт с клубом до 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок английской лиги (2023). В 2023 году «Манчестер Юнайтед» дошел до финала Кубка страны.

«Надо было с ним попрощаться на хорошей ноте, и пришел бы новый тренер, подобрал игроков для себя. Клуб сейчас в большой яме — психологической, игровой», — подчеркнул Канчельскис.

Временно исполнять обязанности главного тренера команды будет Рууд ван Нистелрой. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 11 очков в 9 матчах.

Источник: ТАСС
Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
Результаты / календарь
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38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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