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Сегодня, 11:12

Канчельскис: «Ливерпуль» не купил бы. Лучше «Эвертон»!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андрей Канчельскис.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о выставлении «Ливерпуля» на продажу.

«Ливерпуль» был выставлен на продажу? Не слышал о таком. Если бы была возможность купить «Ливерпуль», не купил бы, потому что я играл в «Манчестер Юнайтед». Я лучше бы «Эвертон» купил! (Смеется).
Послушайте, «Ливерпуль» — это история, одна из лучших команд в Англии. Соперничают с «МЮ» по титулам, выигрывали Лигу чемпионов, Кубок Англии. Естественно, это прибыльная команда. Какой смысл продавать курочку, которая несет золотые яйца? Все может быть с клубом, если будет такое предложение, от которого нельзя отказаться. Наверное, найдется покупатель. Это клуб с историей», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее стало известно, что владельцы «Ливерпуля», компания Fenway Sports Group выставила клуб на продажу. В среду, 9 ноября, появилась информация о том, что компания Dubai International Capital готова заплатить 5 миллиардов фунтов за покупку команды.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 - : -
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 - : -
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 - : -
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 - : -
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 11
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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