Канчельскис собирается посетить базу «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» рассказал о своем возможном визите на базу манкунианцев.

«Собираюсь посетить. Но нужно смотреть по занятости. Сейчас, может, новая работа появится — и еще меньше времени будет. А так, если смогу поехать — можно будет это обсудить», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1991-1995 годах и стал двукратным чемпионом Англии в его составе.

Ранее бывший главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не позволил россиянину посетить базу клуба.

Дарик Агаларов