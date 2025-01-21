Канчельскис — о трансфере Хусанова в «Сити»: «Не вижу никого из российских игроков, за кого могли бы отдать такие деньги»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис считает, что за российских футболистов в ближайшее время не будут платить большие деньги.

«Может произойти и такое, что какой-нибудь арабский шейх захочет выложить за нашего футболиста 100 миллионов. Такого нельзя исключать. Но на сегодня я пока не вижу никого из русских игроков, за кого могли бы отдать такие деньги, как за Хусанова», — цитирует Канчельскиса Legalbet.ru.

20 января «Манчестер Сити» официально объявил о переходе Абдукодира Хусанова из «Ланса». Защитник стал первым футболистом из Узбекистана, перешедшим в клуб АПЛ.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера за защитника сборной Узбекистана составила 40 миллионов евро плюс бонусы в размере 10 миллионов.